"Реал" — "Атлетико": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанские гранды сыграют между собой в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 марта, в рамках первого поединка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоится мадридское дерби. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Атлетико".

В прямом эфире в Украине игра "Реал" — "Атлетико" будет доступна для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Реал" — "Атлетико" пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн). Ответная игра между командами состоится 12 марта в Мадриде на арене "Метрополитано".

Добавим, что данное дерби имеет весьма принципиальный характер. В 2014 и 2016 годах эти команды встречались в финале Лиги чемпионов. Оба раза побеждали Сливочные.

Напомним, "Реал" в стыковом раунде плей-офф прошел грозный "Манчестер Сити". "Атлетико" попал в топ-8 лучших команд основного этапа и начинает свой путь в плей-офф с 1/8 финала. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет либо с ПСВ, либо с "Арсеналом".