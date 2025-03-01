Цыганков забил первый гол в 2025 году и ярко отпраздновал его (видео)

Украинский футболист сделал пятое и шестое голевый действие в текущем сезоне

В субботу, 1 марта, в чемпионате Испании сезона 2024/25 прошел матч "Жирона" — "Сельта". За хозяев выступает полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.

Поединок проходил на стадионе "Монтиливи" и завершился со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

На 21-й минуте встречи Цыганков открыл счет, забив гол ударом с нескольких метров. Украинец оказался в нужном месте в нужное время и забил свой второй гол за "Жирону" в текущей кампании. К слову, Виктор отпраздновал взятие ворот в своем фирменном стиле, взяв в руки "световой меч" из "Звездных воен". На 68-й минуте Цыганков оформил ассист.

Видео гола Цыганкова в ворота "Сельты"

В сезоне 2024/25 27-летний Цыганков забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах за "Жирону" во всех турнирах.

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Цыганков принял участие в двух стартовых матчах ЛН и отметился ассистом. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.