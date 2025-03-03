"Реал" — "Атлетіко": де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Іспанські гранди зіграють між собою у Лізі чемпіонів

У вівторок, 4 березня, у рамках першого поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться мадридське дербі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Атлетіко".

У прямому етері в Україні гра "Реал" — "Атлетіко" буде доступна для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Реал" — "Атлетіко" пройде у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн). Гра-відповідь між командами відбудеться 12 березня в Мадриді на арені "Метрополітано".

Додамо, що це дербі має дуже принциповий характер. У 2014 та 2016 роках ці команди зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів. Обидва рази перемагали Вершкові.

Нагадаємо, "Реал" у стиковому раунді плей-оф пройшов грізний "Манчестер Сіті". "Атлетіко" потрапив у топ-8 найкращих команд основного етапу та розпочинає свій шлях у плей-оф з 1/8 фіналу. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу, де зіграє або з ПСВ, або з "Арсеналом".