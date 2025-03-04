"Реал" - "Атлетико": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов состоится Дерби Мадрида

Во вторник, 4 марта, "Реал" примет "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Королевский клуб уже выбил из турнира грозный "Манчестер Сити".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Атлетико". Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Реал" — "Атлетико" (обновляется)

Что на кону

На кону 2-матчевого противостояния стоят дополнительные 12,5 миллиона евро призовых от УЕФА за выход в четвертьфинал.

Где и когда смотреть матч "Реал" — "Атлетико"

В прямом эфире в Украине игра "Реал" — "Атлетико" будет доступна для просмотра на медиа-платформе Megogo. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч "Реал" — "Атлетико"

По мнению букмекеров, Сливочные являются фаворитами не только в домашней встрече, но и в 2-матчевом противостоянии. Специалисты предлагают сделать ставку на проход "Реала" в следующий раунд с коэффициентом 1,65. Данный успех Матрасников оценивается коэффициентом 2,23. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы хозяев в первой игре в 50%, а гостей — в 23%.

"Реал" — "Атлетико": история встреч

Учитывая, что команды играют в одном чемпионате, у них очень богатая история противостояний. "Реал" и "Атлетико" сыграли между собой 191 поединок: 97 побед на счету Сливочных, 48 ничьих, 46 раз побеждали Матрасники. В последний раз команды встречались между собой 8 февраля в рамках матча Ла Лиги — 1:1.

Видеообзор матча "Реал" - "Атлетико" 8 февраля

Напомним, в феврале состоялась жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финалов Лиги чемпионов. Победитель дуэли "Реала" и "Атлетико" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары ПСВ — "Арсенал".