Укр

Секси леди: бывшая жена легенды украинского футбола удивила фигурой в бикини (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юлия Пятова Новость обновлена 08 марта 2025, 13:22
Юлия Пятова. Фото instagram.com/piatova

Мама четверых детей восхитила фигурой

Экс-жена бывшего вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия поделилась горячим снимком с отдыха. К слову, в конце 2024 года стало известно, что Юлия и Андрей, которые были вместе больше 20 лет, разводятся.

Соответствующий снимок Юлия опубликовала на своей странице в Instagram. Пятова похвасталась фигурой в зеленом купальнике на отдыхе в Египте.

Юлия Пятова
Юлия Пятова

"Все мысли уже о цветочках и огороде с огурчиками. Наотдыхалась в хлам с детьми, когда там школа и садик?" — написала Пятова под фото.

"К лету ты точно подготовилась, надо догонять", "Огонь", "Секси леди", "Огненная красавица", "Невероятная, нежная, волшебная", — в сети засыпали Юлию комплиментами.

Отметим, Юлия и Андрей воспитывают четырех детей: трех девочек – Дарью (2006-го года рождения), Милану (2009) и Майу (2014), и сына Льва (2019). На данный момент Пятов работает тренером вратарей в "Шахтере".

Семья Пятовых
Семья Пятовых

Ранее сообщалось, что бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека угодил в скандал во Франции. Португалец объяснил свой срыв во время матча переживаниями после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Теги:
#Футбол #Андрей Пятов #Юлия Пятова