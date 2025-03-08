Секси леди: бывшая жена легенды украинского футбола удивила фигурой в бикини (фото)
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Мама четверых детей восхитила фигурой
Экс-жена бывшего вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия поделилась горячим снимком с отдыха. К слову, в конце 2024 года стало известно, что Юлия и Андрей, которые были вместе больше 20 лет, разводятся.
Соответствующий снимок Юлия опубликовала на своей странице в Instagram. Пятова похвасталась фигурой в зеленом купальнике на отдыхе в Египте.
"Все мысли уже о цветочках и огороде с огурчиками. Наотдыхалась в хлам с детьми, когда там школа и садик?" — написала Пятова под фото.
"К лету ты точно подготовилась, надо догонять", "Огонь", "Секси леди", "Огненная красавица", "Невероятная, нежная, волшебная", — в сети засыпали Юлию комплиментами.
Отметим, Юлия и Андрей воспитывают четырех детей: трех девочек – Дарью (2006-го года рождения), Милану (2009) и Майу (2014), и сына Льва (2019). На данный момент Пятов работает тренером вратарей в "Шахтере".
Ранее сообщалось, что бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека угодил в скандал во Франции. Португалец объяснил свой срыв во время матча переживаниями после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.