"Союз жабы и гадюки": в России ждут чуда от романа Мизулиной и Шамана

Российский экс-спортсмен стал посмешищем в сети, сделав абсурдное заявление

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин умудрился связать роман директора "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова (Shaman) с футболом. К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующий комментарий Булыкина приводит bookmaker-ratings.ru. Накануне Мизулина и Shaman объявили себя парой.

"Уже давно говорили о том, что Shaman и Мизулина состоят в отношениях. Что тут сказать – совет да любовь!

Было бы неплохо, чтобы их союз вернул российские клубы в еврокубки. Да и вообще весь наш спорт", – сказал Булыкин.

Дмитрий Булыкин

В сети лишь посмеялись над логикой Булыкина. Пользователи также назвали пару Мизулиной и Шамана "союзом жабы и гадюки".

Напомним, и Shaman, и Мизулина являются ярыми путинистами. Дронов еще в 2023 году пополнил список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. А Екатерину и вовсе называли новой фавориткой главы Кремля Владимира Путина.