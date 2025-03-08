В РФ вспыхнул расистский скандал в футболе

В субботу, 8 марта, в чемпионате России по футболу состоялся матч "Факел" — "Зенит". К слову, в тренерском штабе гостей до сих пор работает предатель Украины Анатолий Тимощук.

Встреча 20-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:2 в пользу "Зенита", а также громким расистским скандалом. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Полузащитник "Зенита", экс-игрок сборной Бразилии U-23 Вендел подвергся расизму во время матча. Об этом заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак. По его словам, бразильца обзывали макакой, а один из соперников даже изображал обезьяну. К слову, бразилец не стал терпеть оскорбления и показал средний палец болельщикам "Факела". За это игрок "Зенита" был удален с поля.

"Удаление [Вендела] омрачило впечатление о матче. Не только удаление. Надеюсь, последуют санкции по отношению к тем людям, которые себя так ведут и позволяют себе на расовой почве оскорблять игроков с другим цветом кожи, обзывать макакой игрока. Надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке соперника, который изображал макаку. Надеюсь, мы предоставим видео. Странно, что этот момент остался без внимания судьи. Надо вести себя достойно", – сказал Семак.

Ранее сообщалось, что на камеру видеорегистратора попал человек, похожий на Тимощука, который заклеил номера, припарковавшись в неположенном месте в Санкт-Петербурге. Напомним, недавно Анатолий впервые заговорил о войне в Украине, правда, сделал он это в суде.