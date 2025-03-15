Президент МОК обвинил Россию в попытке испортить Олимпиаду

РФ устроила гендерный скандал на Олимпийских играх в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах публично заявил, что Россия распространяла фейковые новости, создав напряжение на Олимпийских играх. Речь идет о гендерном скандале в женском боксе вокруг представительницы Тайваня Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф.

Соответствующий комментарий Баха приводит The Guardian. По его словам, фейковые новости из РФ привели к скандалу на Олимпийских играх.

"Я бы не считал это настоящим кризисом, потому что все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа.

Это не имеет ничего общего с реальностью. Они родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины, они побеждали и проигрывали, как и любой другой человек", — заявил Бах.

Напомним, Юйтин и Хелиф выиграли Игры-2024 в своих весовых категориях. С первых дней Олимпиады их обвиняли в том, что они "трансгендеры" и им не место на женском турнире, несмотря на то, что они много лет выступали в женском боксе.

Имам Хелиф выиграла "золото" на Олимпиаде в Париже

Линь Юй-Тин выиграла "золото" на Олимпиаде в Париже

Все обвинения против спортсменок строятся на решении пророссийской организации IBA (Международная ассоциация бокса). IBA на чемпионате мира-2023 дисквалифицировала алжирку перед финалом, заявив, что она не смогла "пройти тест на соответствие пола". Решение о дисквалификации Хелиф принимал лично друг Путина, глава IBA Умар Кремлев, заявивший, что у Иман обнаружили хромосомы XY. Правда, детали этого "исследования" не были опубликованы. МОК, который из-за коррупции исключил IBA из своего состава, поддержал спортсменок. Теперь за международный бокс отвечает организация World Boxing.