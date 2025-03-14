Усик хотел покинуть Украину: "за что меня чернили?" (видео)

Украинский боксер дал откроенное интервью

Непобедимый чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что после критики со стороны соотечественников задумывался о смене гражданства. Сейчас Александр отдыхает после победы над Тайсоном Фьюри в реванше.

Соответствующий комментарий Усик дал в интервью Славе Демину. Александр отметил, что получал предложения из Турции, Ирландии, а приглашение со стороны РФ отверг сразу же.

"Ответственность перед обществом? Какая? Это их ожидания, а не мои. В начале я даже хотел покинуть страну, когда меня начали очень сильно чернить, я не понимал за что. Турция, Ирландия предлагали. Сначала было так, а впоследствии я понял, что страна здесь ни при чем. Это просто человек, который хочет быть в центре внимания и за счет моего имени делает себе известность или еще что-то", — заявил Усик.

Сейчас Усик ждет, когда объявят имя его следующего соперника. На бой с украинским чемпионом претендует чемпион мира по версии IBF британец Даниель Дюбуа и "временный" чемпион по версии WBO Джозеф Паркер из Новой Зеландии. К слову, WBO настаивает, чтобы Усик провел обязательную защиту титула против Паркера, который недавно остановил Мартина Баколе.