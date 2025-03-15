Президент МОК звинуватив Росію у спробі зіпсувати Олімпіаду

РФ влаштувала ґендерний скандал на Олімпійських іграх у Парижі

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах публічно заявив, що Росія розповсюджувала фейкові новини, створивши напругу на Олімпійських іграх. Йдеться про гендерний скандал у жіночому боксі навколо представниці Тайваню Лінь Юй-Тін та алжирки Іман Хеліф.

Відповідний коментар Баха наводить The Guardian. За його словами, фейкові новини з РФ спричинили скандал на Олімпійських іграх.

"Я б не вважав це справжньою кризою, тому що всі ці обговорення засновані на фейковій кампанії новин, що виходили з Росії. Це було частиною багатьох, багатьох фейкових новинних кампаній, з якими нам довелося зіткнутися з Росії до Парижа і після Парижа.

Це не має нічого спільного із реальністю. Вони народилися жінками, їх виховували як жінок, вони змагалися як жінки, вони перемагали та програвали, як і будь-яка інша людина”, — заявив Бах.

Нагадаємо, Юйтін та Хеліф виграли Ігри-2024 у своїх вагових категоріях. З перших днів Олімпіади їх звинувачували в тому, що вони "трансгендери" і їм не місце на жіночому турнірі, попри те, що багато років вони виступали в жіночому боксі.

Імам Хеліф виграла "золото" на Олімпіаді у Парижі

Лінь Юй-Тін виграла "золото" на Олімпіаді у Парижі

Усі звинувачення проти спортсменок будуються на рішенні проросійської організації IBA (Міжнародна асоціація боксу). IBA на чемпіонаті світу-2023 дискваліфікувала алжирку перед фіналом, заявивши, що вона не змогла "пройти тест на відповідність статі". Рішення про дискваліфікацію Хеліф приймав особисто друг Путіна, глава IBA Умар Кремльов, який заявив, що в Іман виявили хромосоми XY. Щоправда, деталі цього "дослідження" не було опубліковано. МОК, котрий через корупцію виключив IBA зі свого складу, підтримав спортсменок. Тепер за міжнародний бокс відповідає організація World Boxing.