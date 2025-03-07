Ребров назвал состав сборной Украины на Бельгию

Сине-желтые проведут две ключевые игры в марте

В пятницу, 7 марта, главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров показал список игроков, которые готовятся сыграть против Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА. Национальная команда заняла второе место в дивизионе B, а теперь претендует на повышение.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины на матчи с Бельгией

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб" Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба — "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Напомним, стыковые матчи Украины и Бельгии состоятся 20 и 23 марта. Победитель обеспечит себе место в дивизионе А Лиги наций, проигравший — будет играть в дивизионе B. Добавим, что Сине-желтые в 2025 году начнут квалификацию на ЧМ-2026.