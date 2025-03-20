В России набросились на друга Украины, который раскритиковал хоккейный матч Путина и Трампа

Экс-спортсмен активно поддерживает Украину

Бывший хоккейный вратарь, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа, который во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным согласился провести хоккейный поединок между представителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова обвинила Гашека в том, что он работает "по заказу".

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.kz. По ее словам, Гашек постоянно говорит, что-то плохое про Россию.

"Не понимаю, зачем Гашек приплетает спорт. Но он уже не остановится в своей желчи к нам. Он же постоянно говорит что-то плохое, выливает негатив, как только появляется позитивный информационный повод о российском спорте.

Матч между НХЛ и КХЛ будет действительно большим событием не только в хоккее, но и в целом в мире. Это будет поводом сблизить наши страны и шагом вперед по возвращению российских спортсменов.

Естественно, Гашек тут же оживился и сразу же превратил в негатив миротворческий матч между НХЛ и КХЛ. Думаю, он по заказу все это высказывает", – заявила Журова.

Ранее Гашек жестко раскритиковал Трампа.

"Злоупотребление согражданами (в данном случае американскими хоккеистами, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания страшных преступлений, в которых были убиты и покалечены по меньшей мере многие сотни тысяч людей, можно считать не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа.

Это ставит американского президента в один ряд с крупнейшим преступником современности Путиным, которого надо судить за худшие преступления, включая геноцид украинских детей", — написал Гашек в соцсети Х.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.