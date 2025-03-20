Легенду российского хоккея задержали за самоудовлетворение вблизи детской библиотеки

Экс-хоккеист не сумел объяснить свой поступок

Бывший советский и российский хоккеист Игорь Дорофеев задержан в Москве за акт самоудовлетворения. Экс-спортсмен следил за двумя женщинами.

Об этом сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, 56-летний Дорофеев мастурбировал у главного здания Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади.

Прохожая заметила, как Игорь следил за двумя женщинами среднего возраста, после чего вызвала наряд. Объяснить свой поступок Дорофеев не сумел, сообщив лишь, что он безработный.

Справка: Дорофеев — рекордсмен ХК "Динамо" (Москва) по числу чемпионских титулов за всю историю клуба (5). На счету нападающего 352 матча за москвичей, в которых он забил 93 шайбы и отдал 83 голевые передачи. Кроме того, Игорь выступал за швейцарский "Амбри-Пиотта", итальянский Val Pusteria, японский "Одзи Сейси" и российские "Авангард", "Крылья Советов", "Витязь" и МГУ. Игровую карьеру он завершил в 2001 году, после чего работал детским тренером.

Ранее Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным поддержал предложение организовать хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Друг Украины Доминик Гашек раскритиковал Трампа после этого.