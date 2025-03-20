Сборная Украины совершила победный камбэк против Бельгии в Лиге наций (видео)

Сине-желтые добыли волевую победу

В четверг, 20 марта, сборная Украины сыграла первый поединок стыкового раунда Лиги наций УЕФА против команды Бельгии. Ответная игра между командами запланирована на воскресенье, 23 марта.

Встреча, проходившая в Мурсии (Испания) на стадионе "Энрике Рока", завершилась со счетом 3:1 в пользу Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Украины выдала лучшее начало матча при Реброве, однако реализовать это в гол не сумела. В то же время бельгийцы постепенно выровняли игру, а под конец тайма доминировали на поле. Под занавес тайма "Красные Дьяволы" вышли вперед — Кевин Де Брейне навесил со стандарта, Ромелу Лукаку головой переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме после серии замен от главного тренера Сергея Реброва украинцы совершили настоящее чудо. Алексей Гуцуляк, Владислава Ванат и Илья Забарный забили по голу, принеся Сине-желтым важную победу.

Украина – Бельгия – 3:1

Голы: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарный (79) – Лукаку (40)

Предупреждение: Тилеманс (68)

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 25; Ярмолюк, 62), Калюжный (Назарина, 88), Зинченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Цыганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгия: Куртуа, де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Винтер (Раскин, 80), Мехеле, Менье, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тилеманс, где Кетеларе (Люкбакио, 70), Лукаку

Полный видеообзор матча Украина — Бельгия будет доступен здесь позднее.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины заняла на групповом этапе Лиги наций второе место в своем квартете в дивизионе B. Этот результат вывел Сине-желтых в стыковой раунд за право подняться в классе. Победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, а проигравший, будет играть во втором по силе дивизионе Лиги наций. Ранее Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, однако перед первой игрой стало известно, что украинцы потеряли основного центрбека.