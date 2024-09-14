Чемпион Паралимпиады объяснил успех Украины на Играх в Париже

Национальный комитет инваспорта проделал отличную работу

Украинский спортсмен Виктор Дидух считает, что в паралимпийской сборной Украины царит порядок и комплексный подход к работе на всех уровнях. Из-за этого страна имеет феноменальные показатели по количеству медалей.

"Телеграф" взял интервью у новоиспеченного чемпиона Парижа. Полный текст читайте в статье "Мне ничего не нужно – только теннис: как украинский паралимпиец из маленького села одолел спортивную машину Китая и завоевал золото".

"Надо, чтобы больше людей у нас играло в настольный теннис и тогда будет успех на международной арене. А успех Украины на этой Паралимпиаде (в медальном зачете Украина стала седьмой из 79 стран — Ред. ) можно связать с тем, что очень мощно работает Национальный комитет инваспорта. Там и тренеры, и менеджеры, и массажисты, врачи, финансирование, организованы учебно-тренировочные сборы. То есть это полный комплекс, целая команда работает, поэтому есть результат.

И это значит, что мы не проиграли войну. Значит, что мы сражаемся и что мы выигрываем", — заявил Дидух.

Как Дидух выиграл "золото" в Париже

Напомним, сборная Украины завоевала 82 награды на Паралимпийских играх в Париже, заняв 7-е общекомандное место. Добавим, что медальный зачет с огромным отрывом выиграл Китай. Дидух впервые в карьере выиграл индивидуальное "золото" на Паралимпиаде в Париже.