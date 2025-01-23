Украинский паралимпиец попался на допинге

Спортсмен получил длительную дисквалификацию

Украинский паралимпиец, пловец Роман Бондаренко дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. К слову, сборная Украины выиграла 82 медали на Паралимпиаде-2024 в Париже.

О дисквалификации Бондаренко сообщает пресс-служба Международного Паралимпийского комитета (МПК) на своем официальном сайте. Спортсмен сдал положительную допинг-пробу на Играх-2024.

По информации источника, в пробе Романа обнаружили следы метамфетамина и амфетамина, включенные в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

6 сентября 2024 года 39-летнего Бондаренко временно отстранили от соревнований, а теперь дисквалифицировали до 5 сентября 2027 года. На Играх в Париже Роман выступал в трех финалах в классе S2 (значительные нарушения двигательных функций), но медалей он не выиграл. Все результаты спортсмена на Паралимпиаде-2024 аннулированы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские паралимпийцы заработали более 8 млн долларов призовых на Играх в Париже. Пловец Андрей Трусов стал лидером по сумме призовых по итогам Паралимпиады-2024.