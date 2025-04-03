Сборной России предложили играть в центре Европы

Сербы с удовольствием дадут россиянам свои арены

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России по футболу может проводить международные игра на нейтральном поле в Сербии. После этого сразу два сербских клуба заявили о своей готовности предоставить россиянам свои арены.

Генеральный директор ФК "Црвена Звезда" Звездан Терзич в комментарии "СЭ" заявил, что клуб готов предоставить стадион сборной РФ. Он также назвал россиян "своими братьями".

"Црвена Звезда" всегда была и будет со своими русскими братьями. У нас есть все необходимое для российского футбола в вашем распоряжении", — сказал Терзич.

Кроме того, свой стадион россиянам предложил белградский ОФК.

"Сербский и российский народы связаны вековыми узами братства, общей историей и взаимным уважением.

От имени ОФК Белград я могу сказать совершенно искренне – для нас было бы радостью и честью принимать российские футбольные клубы на нашем стадионе в Белграде. Вас ждут здесь не только как спортсменов, но и как наших друзей и братьев.

В ОФК Белград мы верим, что футбол должен объединять людей, а настоящая дружба не знает границ. Наш клуб готов оказать любую поддержку нашим российским братьям. Сербы и русские – братья навек!" – заявил вице-президент клуба Костадин Терзич.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В последнее время участились разговоры о возвращении РФ в мировой футбол.