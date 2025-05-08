Победобесие в РФ находится в самом разгаре

Известный российский футболист Юрий Жирков заявил, что главным победителем во Второй мировой войне был Советский Союз. При этом бывший полузащитник "Челси" и сборной РФ позабыл, что именно Советский Союз на пару с гитлеровской Германией разжег огонь Второй мировой войны в Европе.

Соответствующий комментарий Жиркова приводит "Матч ТВ". Также Юрий заявил, что его раздражает то, что балтийские страны "сносят памятники".

— Как относитесь к тому, когда кто‑то, как Дональд Трамп, говорит, что на самом деле Вторую мировую войну выиграли США, а не СССР?

— Это то же самое, как некоторые страны переписывают историю Великой Отечественной войны. Хотя все люди знают, что Великую Отечественную войну выиграл советский солдат. Конечно, не без помощи Америки, союзников. Но главный победитель — это Советский Союз.

— Для вас странно видеть, как история переписывается?

— Вот я и не понимаю, как на это реагировать. Раздражаешься, конечно, когда мировые лидеры такое говорят. А такие страны, как Эстония, Литва и Латвия сносят у себя памятники. Это очень раздражает, — сказал Жирков.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали гораздо больше, чем другие страны для победы во Второй мировой войне. По его словам, они выиграли две войны. После этого заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев устроил истерику.