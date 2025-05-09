"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть матч за чемпионство в Испании

Главное футбольное дерби определит чемпионские амбиции клубов

В воскресенье, 11 мая, в Испании прогремит главный поединок сезона в рамках Ла Лиги сезона 2024/25 — "Эль-Класико". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал".

Игру "Барселона" — "Реал" в Украине в прямом эфире покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, начало — в 17:15 по киевскому времени. Прямая трансляция матча "Барселона" — "Реал" будет доступна на Megogo по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн за первые 7 дней).

Отметим, турнирная ситуация обязывает "Реал" побеждать. За 4 тура до окончания первенства Сине-гранатовые лидируют, опережая Сливочных на 4 очка. В случае победы "Барселона" уже в следующем туре может оформить чемпионство, а вот поражение Блаугранас создаст интригу в первенстве.

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2.