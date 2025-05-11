"Барселона" - "Реал": онлайн-трансляция Эль-Класико

Последнее Эль-Класико в сезоне может повлиять на чемпионскую гонку в Испании

В воскресенье, 11 мая, "Барселона" и "Реал" проведут четвертое Эль-Класико в сезоне 2024/25. Обе команды провалились в Лиге чемпионов — "Блаугранас" вылетели в полуфинале, а Сливочные — в 1/4 финала.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" — "Реал". Игра, которая состоится в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, начнется в 17:15 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча "Барселона" — "Реал" (обновляется)

Перед 35-м туром "Барселона" лидирует в первенстве, опережая "Реал" на 4 очка. Это ставит Сливочных в сложное положение — победа или про чемпионство можно фактически забыть. Добавим, что букмекеры считают Сине-гранатовых явными фаворитами игры. К слову, Эль-Класико покажут в Украине в прямом эфире.

Полный видеообзор матча финала Кубка Испании-2025 "Барселона" — "Реал"

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2.