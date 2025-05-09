"Барселона" — "Реал": де і коли дивитись матч за чемпіонство в Іспанії

Головне футбольне дербі визначить чемпіонські амбіції клубів

У неділю, 11 травня, в Іспанії пролунає головний поєдинок сезону в рамках Ла Ліги сезону 2024/25 — "Ель Класіко". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал".

Гру "Барселона" — "Реал" в Україні у прямому етері покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч пройде у Барселоні на Олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса, початок — о 17:15 за київським часом. Пряма трансляція матчу "Барселона" — "Реал" буде доступна на Megogo за підписками "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK XL (вартість пробної — від 69 грн за перші 7 днів).

Зазначимо, що турнірна ситуація зобов’язує "Реал" перемагати. За 4 тури до закінчення першості Синьо-гранатові лідирують, випереджаючи Вершкових на 4 очки. У разі перемоги "Барселона" вже в наступному турі може оформити чемпіонство, а поразка Блаугранас створить інтригу в першості.

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель Класіко" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2.