"Безобразно и несправедливо": россиян начали проверять до трусов

В РФ недовольны последними решениями в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова наехала на ISU (Международный союз конькобежцев). Накануне ISU разрешил россиянам участвовать в отборе на Олимпийские игры в Милане-2026, правда, только в одиночном катании. Кроме того, не всем фигуристам выдается "нейтральный" статус.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит ТАСС. По ее словам, россиян "проверяют до трусов", хотя это незаконно.

"Где прописан этот закон, по которому наши спортсмены и тренеры должны проходить эти проверки? И почему наших спортсменов и тренеров проверяют и не допускают, а из других стран – нет? Мы что, отдельное государство, для которого пишется закон? Какой номер у этого закона, когда он издан, кем утвержден? Есть вышестоящие организации, которые такие законы утверждают.

Что они себе позволяют? Их самих всех надо проверять – они вообще когда-нибудь фигурным катанием занимались? У каких тренеров и на каком уровне? Или они возомнили себя Международным олимпийским комитетом?

Я не понимаю, почему эти люди берут на себя право решать такие вопросы и позволяют себе россиян до трусов проверять. Какова причина таких решений? Боятся написать, что из-за СВО, потому что делают вид, что "спорт вне политики"? Так и напишите прямо. И кто эти люди, тоже расскажите. Безобразно, несправедливо. И требует пересмотра", – сказала Тарасова.

Ранее известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова оконфузилась, поздравляя россиян с "Днем победы". Бывшая спортсменка регулярно создает перлы благодаря своему "красноречию".