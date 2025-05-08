"Тупят коньки и подсыпают гвозди": российская топ-фигуристка рассказала о грязных приемах соперниц (видео)

Некоторые фигуристки идут на все ради победы

Известная российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о подлых приемах соперниц на соревнованиях. Ранее двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева призналась, что тренер унижала ее ради наград.

Соответствующий комментарий Туктамышевой приводит "Москва 24". По ее словам, самый простой способ вывести фигуриста из колеи — это затупить его коньки.

"Сейчас этого становится все меньше. Я сама не сталкивалась, но кому-то могли тупить коньки. Это мешает. Потому что когда нет ребер, конек проскальзывает. Если об этом говорят, значит, подобное было. Или что-то в коньки подсыпать… Какие-нибудь гвозди. Тупить коньки — самое популярное. Об батарею. Самое простое и понятное действие, которое может вывести спортсмена из колеи", — заявила Туктамышева.

После отстранения РФ от международных турниров по фигурному катанию Туктамышева взяла паузу в соревновательной карьере и стала работать тренером.

Ранее сообщалось, что в российском фигурном катании прогремел большой скандал. В РФ мама юной фигуристки обвинила тренера в сексуальных домогательствах. На момент возможного инцидента спортсменке было всего 11 лет.