У РФ незадоволені останніми рішеннями у фігурному катанні

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова наїхала на ISU (Міжнародний союз ковзанярів). Напередодні ISU дозволив росіянам брати участь у відборі на Олімпійські ігри в Мілані-2026, щоправда, лише в одиночному катанні. Крім того, не всім фігуристам видається "нейтральний" статус.

Відповідний коментар Тарасової наводить ТАСС. За її словами, росіян "перевіряють до трусів", хоча це незаконно.

"Де прописаний цей закон, за яким наші спортсмени та тренери повинні проходити ці перевірки? І чому наших спортсменів та тренерів перевіряють і не допускають, а з інших країн – ні? Ми що, окрема держава, для якої пишеться закон? Який номер у цього закону, коли він виданий, ким затверджений?

Що вони собі дозволяють? Їх самих усіх треба перевіряти – вони взагалі колись фігурним катанням займалися? Які тренери і на якому рівні? Чи вони уявили себе Міжнародним олімпійським комітетом?

Я не розумію, чому ці люди беруть на себе право вирішувати такі питання і дозволяють собі росіян до трусів перевіряти. Яка причина таких рішень? Бояться написати, що через СВО, бо вдають, що "спорт поза політикою"? Так і прямо напишіть. І хто ці люди, також розкажіть. Потворно, несправедливо. І потребує перегляду”, – сказала Тарасова.

Раніше відома російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова осоромилася, вітаючи росіян із "Днем перемоги". Колишня спортсменка регулярно створює перли завдяки своєму "красномовству".