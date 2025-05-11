"Радость войны": российская фигуристка опозорилась, поздравляя с 9 мая

С популярной российской спортсменкой произошел конфуз

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова оконфузилась, поздравляя россиян с "Днем победы". Бывшая спортсменка регулярно создает перлы благодаря своему "красноречию".

На этот раз Загитова заявила, что с помощью своего ледового шоу ее команда смогла передать всю радость Великой Отечественной войны. Соответствующий пост, фигуристка опубликовала на своем telegram-канале.

"Эти номера для меня являются знаковыми моментами, наполненными глубокими эмоциями. Я очень горжусь тем, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу "Хранители времени".

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение этой памяти. Давайте вместе будем помнить и чтить тех, кто сделал возможным наше настоящее. С Днем Победы!" – написала Загитова.

В РФ тут же накинулись на спортсменку. Пользователи обвиняют ее в хайпе на 9 мая.

Ранее Загитова угодила в скандал из-за своей работы ведущей на Первом канале РФ. Накануне экс-спортсменка опозорилась в прямом эфире.