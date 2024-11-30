Легенда российского фигурного катания внезапно сказала правду

Тренер сделала выпад в сторону российских СМИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова неожиданно заявила, что российские СМИ часто врут. К слову, Тарасова выступала за олимпийское перемирие между РФ и Украиной.

Соответствующее заявление Тарасовой приводит "Матч ТВ". Накануне российское издание "Постньюс" сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз. Тарасова, комментируя эту новость, заявила, что российские СМИ часто врут.

— Не я же фиксировала эти нарушения. Это написало российское СМИ, почему я должна им верить, если они часто врут?

— Допускаете, что это вброс, чтобы запятнать репутацию Алины?

— Ничего не допускаю, но и участия в этом я не принимаю, — сказала Тарасова.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон публично предложил России олимпийское перемирие. В Кремле на это ответили отказом.

Ранее сообщалось, что Тарасова жестко оскорбила российскую фигуристку, которая объявила о завершении спортивной карьеры. Также тренер оскорбляла мэра Парижа Анн Идальго, которая не хотела видеть россиян на Олимпиаде-2024.