Олімпійська федерація повернула Білорусі прапор та гімн: перша реакція України

З країни-агресора фактично зняли санкції у дзюдо

Федерація дзюдо України (ФДУ) виступила з офіційною заявою. Напередодні у Білорусі повідомили, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила їхніх спортсменів на міжнародні змагання з прапором та гімном з 1 червня 2025 року.

Відповідний коментар ФДУ наводить пресслужба Федерації в telegram. В Україні назвали дії IJF "легалізацією агресора".

"Білорусь, яка сприяла і підтримує неспровоковану військову агресію Росії проти України, не може бути представлена ​​на міжнародній спортивній арені під власними національними символами, поки йде війна в Україні. Така легітимізація агресора підриває довіру до спортивних інститутів і створює небезпечний прецедент подвійних стандартів у світовому спорті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2023 році IJF дозволила російським та білоруським дзюдоїстам брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Раніше відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід стала футболісткою. Після невдалої Олімпіади в Парижі українка відпочивала та подорожувала.