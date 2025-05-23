Лукашенко вигадав новий вид спорту для білорусів? Відео змагань під Мінськом розсмішило мережу

В умовах ізоляції в Білорусі вигадали новий вид спорту

У Білорусі пройшов перший чемпіонат з мотохорсингу. Змагалися у новій дисципліні любителі.

Турнір пройшов під Логойском (місто в Мінській області). Про це повідомляє news.zerkalo.io. Відео змагань опублікував у Tik Tok сервіс Motoplanet.

Дорослим та дітям запропонували максимально швидко подолати спеціальну трасу з перешкодами з кермом у руках. Кадри з турніру зібрали сотні тисяч переглядів та безліч коментарів. Користувачі сміються з нового виду спорту в Білорусі.

Цей вид спорту, видно, став відповіддю Білорусі на хоббіхорсінг, який став набирати популярності на Заході й не лише. У білоруському варіанті замість уявного коня використовують уявний мотоцикл.

Хобіхорсинг — вид спорту, що є "їздою" на дерев’яній палиці з кінською головою. Спортсмен проходить смугу перешкод, імітуючи рух коня.

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