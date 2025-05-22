Русский рэп во Львове: бодибилдер объяснил выбор песни для выступления (видео)

Спортсмен выступил на соревнованиях под российский трек

Бодибилдер из Днепра Андрей Шарапов прославился на всю Украину, правда, не благодаря результатам, а из-за выбора трека для своего выступления. Спортсмен на Открытом Кубке Украины во Львове вышел на сцену под российский рэп.

Позднее Шарапов объяснил выбор музыки для своего выступления, передает lviv.media. Иван отметил, что его выступление не было политической акцией. Спортсмен рассказал, что проводит бесплатные тренировки для раненых украинских бойцов. Кроме того, Шарапов согласился с решением организаторов аннулировать его результат.

"Почему этот трек выбрал – его на день рождения мне написал друг, озвучил с помощью ИИ – то есть, это не какой-то русскоязычный исполнитель. Кстати, этот мой друг живет в Днепре, знает что такое прилеты, донатит на ВСУ.

Но я согласен с позицией и решением федерации, несмотря на тяжелую подготовку к соревнованиям. Конечно, в дальнейшем я буду согласовывать музыкальное сопровождение моих выступлений", — заявил Шарапов.

Ранее Международная федерация бодибилдинга (IFBB) подтвердила, что российские спортсмены выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном. Испания, которая является хозяйкой турнира, не выдала визы большей части российской делегации.