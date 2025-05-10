В России назвали пропагандой показательный поступок Костюк (видео)

Украинская теннисистка пожала руку бывшей россиянке, вызвав истерику в РФ

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о рукопожатие украинки Марты Костюк и экс-россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге теннисного турнира в Риме. Касаткина недавно стала представлять Австралию.

Соответствующий комментарий Журовой приводит Sport24.ru. Костюк со счетом 6:4, 6:2 победила Касаткину, после чего впервые после начала большой войны пожала ей руку.

"Ситуация с Касаткиной? Не надо никак на это реагировать. Это умышленный сигнал от Украины: мы будем вам жать руку, если вы не с российским гражданством. А что поменялось-то? Касаткина перестала говорить на русском? Это пропаганда, предлагают всем убежать из России. Украинскую теннисистку настроили на это, теперь похвалят.

Повлияет ли это на наших теннисистов? Все зависит от обстоятельств, многие из них не живут в России. Из-за рукопожатий уж точно никто гражданство не поменяет. По другим причинам — может быть, но из-за этого — нет.

В целом, ничего особенного не произошло. Это исключительно пропагандистская история, никакие взгляды спортсменов не интересуют. Касаткина еще недавно выступала за Россию, и ее позиция никого не волновала. Руку тогда ей не жали, а теперь сменила гражданство, и все поменялось", — сказала Журова.

Светлана Журова

Напомним, Касаткина — одна из немногих российских спортсменов, которая открыто выступила против войны в Украине. После смены гражданства в России началась травля теннисистки. К примеру, депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил ее решение о смене гражданства с проституцией. Сама спортсменка заявила, что пошла на это, чтобы жить спокойно и счастливо. Добавим, что Федерация тенниса Украины поддержала Дарью.