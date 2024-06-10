Свитолина, Костюк и другие: сколько заработали украинцы на "Ролан Гаррос-2024"

Украинцы неплохо выступили на главном грунтовом турнире года

Завершился второй Турнир Большого Шлема (ТБШ) в сезоне-2024 — Открытый чемпионат Франции-2024. Лучшим результатом украинцев на нем стал выход Марты Костюк в полуфинал парного разряда.

В этом году общий призовой фонд "Ролан Гаррос" составил свыше 53 млн евро. Об этом сообщает ATP.

На ТБШ в Париже квалифицировались 9 украинцев. 6 украинок выступили в женском одиночном разряде: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева. Людмила и Надежда Киченок, а также Денис Молчанов играли в парном разряде. После вылета несколько наших "одиночниц" продолжили выступления в парах.

Цуренко, Стародубцева и Калинина завершили свои выступления на ТБШ уже в первом раунде, заработав по 73 тысячи евро. Ангелина в парном турнире вместе с Ястремской выбыли после первого раунда, заработав еще 17 500 евро на двоих.

Во втором раунде соревнований выбыла Костюк. Украинка также дошла до полуфинала "Ролан Гаррос-2024" в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Таким образом, Марта заработала 184 тысяч евро.

Даяна Ястремская добралась до третьего раунда, заработав с учетом парного турнира (1-й раунд) €166 750 евро.

Элина Свитолина прекратила борьбу за трофей в 4-м раунде. Ее заработок на ТБШ составил €250 000.

Людмила Киченок добралась до 2 раунда в парном и смешанном разрядах, заработав €18 750.

Надежда Киченок пробилась в четвертьфинал парного ТБШ. Ее заработок составил €40 000.

Денис Молчанов, пробившись в основную сетку "Ролан-Гаррос-2024", заработал €8 750.

Добавим, что победители "Ролан-Гаррос-2024" Ига Свентек из Польши и Карлос Алькарас из Испании заработали по €2 400 000.

Напомним, Костюк остановилась в шаге от парного финала "Ролан Гаррос-2024". К слову, Марта по итогам игровой недели стала первой ракеткой Украины и 17-й — в мире, опередив Свитолину (№21 WTA). Недавно Костюк проиграла свой самый большой финал в карьере.