Канада - Украина: букмекеры не верят в Сине-желтых

Специалисты озвучили шансы команд

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграет свой первый поединок на турнире для национальных команд Canadian Shield-2025 в Канаде. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Канада — Украина.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются небольшими аутсайдерами противостояния. Об этом сообщает Favbet. Специалисты считают, что канадцы с вероятностью 45 % выиграют игру. В то же время шансы украинцев на триумф аналитики оценили всего в 29%.

Прогноз букмекеров на матч Canadian Shield-2025 Канада — Украина

Favbet: (победа Канады 2,23 — ничья 3,80 — победа Украины 3,40)

William Hill: (2,15 — 3,30 — 3,10)

Матч Канада — Украина состоится в Торонто (провинция Онтарио) на стадионе "Бимо Филд". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине. Добавим, что на Canadian Shield-2025 выступят 4 сборные: Канады, Украины, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара. Во вторник, 10 июня, подопечные Сергея Реброва сыграют с Новой Зеландией.

Напомним, в Канаде сборная Украины ведет подготовку к важным играм отбора на ЧМ-2026 по футболу. Квалификационный раунд наша команда начнет в сентябре 2025 года.