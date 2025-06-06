Канада — Україна: букмекери не вірять у Синьо-жовтих

Фахівці озвучили шанси команд

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу зіграє свій перший поєдинок на турнірі для національних команд Canadian Shield-2025 у Канаді. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Канада — Україна.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є невеликими аутсайдерами протистояння. Про це повідомляє Favbet. Фахівці вважають, що канадці з ймовірністю 45% виграють гру. Водночас шанси українців на тріумф аналітики оцінили лише у 29%.

Прогноз букмекерів на матч Canadian Shield-2025 Канада — Україна

Favbet: (перемога Канади 2,23 – нічия 3,80 – перемога України 3,40)

William Hill: (2,15 — 3,30 — 3,10)

Матч Канада – Україна відбудеться у Торонто (провінція Онтаріо) на стадіоні "Бімо Філд". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому етері в Україні. Додамо, що на Canadian Shield-2025 виступлять 4 збірні: Канади, України, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару. У вівторок, 10 червня, підопічні Сергія Реброва зіграють із Новою Зеландією.

Нагадаємо, у Канаді збірна України веде підготовку до важливих ігор відбору на ЧС-2026 з футболу. Кваліфікаційний раунд наша команда розпочне у вересні 2025 року.