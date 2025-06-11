Советский чемпион требует концлагеря для прибалтов: в футболе прогремел громкий скандал

Футболист сборной Израиля поддержал РФ в Эстонии

В среду, 11 июня, капитан сборной Израиля Эли Даса прекратил сотрудничество с московским "Динамо". Накануне игрок оказался в эпицентре скандала.

Об уходе 32-летнего Эли сообщает пресс-служба "Динамо" Москва. Футболист играл в России с 2022 года.

Футболист перед матчем отбора на чемпионат мира-2026 Эстония — Израиль (1:3) дал комплиментарное интервью в адрес России, после чего игроком заинтересовалась эстонская полиция.

"Я — этичный человек и благодарен за годы, которые провел в России как спортсмен. Не занимаюсь политикой. Мне тоже задают вопросы: как я могу играть за Израиль? Я из Израиля и с гордостью представляю свою страну, выступая в России. Благодарен клубу, который воспринимает меня прежде всего как спортсмена", — заявил Даса.

По информации ynetnews, эстонские правоохранители пытались пообщаться с Эли, однако тот не вышел из своего номера в отеле. После вмешательства израильских чиновников и УЕФА эстонская полиция отказалась от допроса игрока.

Добавим, что эстонские болельщики развернули баннер с надписью "Dasa", где вместо буквы D был изображен окровавленный логотип московского "Динамо". К слову, после первого тайма баннер пропал. Оказалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал снять плакат с трибун.

Баннер DASA был снят с трибун по требованию УЕФА/Фото Delfi Meedia

В России тут же начали обвинять Эстонию, балтийские страны и всю Европу в русофобии и нацизме. К примеру, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что поместил бы прибалтов в концлагеря после Второй мировой войны.

"В том, что та сторона так себя творит, есть вина России. Мы всю жизнь кого-то виним и говорим, какие на той стороне нехорошие люди, которых мы освобождали от фашизма. А они ведь все фашисты, вся Европа! В каждом втором немецком танке сидел чех. Против России воевали даже венгры, хотя сейчас Орбан ратует за Россию. Понятно, что ему от России нужны природные ресурсы.

Мы в России и в Беларуси до сих пор находим отголоски Великой Отечественной войны. Если бы я жил после тех событий, то оставил концлагеря и поместил в них тех, кто кинулся на нас. Чтобы они там друг друга уничтожили. И сегодня мир был бы спокоен. Мы до сих пор говорим: "Какие европейцы и американцы плохие".

А прибалты всегда были фашистам", — цитирует Тихонова metaratings.ru.

Зампред Госдумы РФ Борис Чернышов сравнил политику балтийских стран с действиями нацистской Германии.

"Надо сказать спасибо эстонцам: они показывают, что они неадекватные, что в Европе и Прибалтике для имеющих отношение к России действуют такие же ограничения, какие были в нацистской Германии.

Но победа будет на нашей стороне, правда восторжествует, а они останутся без людей, потому что из Эстонии и Прибалтики люди уезжают без нормальных законов. Все видят, что они – самые главные русофобы, а нам на них должно быть наплевать", — заявил Чернышов.

Борис Чернышов

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после приглашения президента США Дональда Трампа.