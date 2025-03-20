Сборная Украины: расписание и результаты матчей в 2025 году (видео)

Футбольная дружина в 2025 году попытается выйти на чемпионат мира

Сборная Украины по футболу проведет свои первые матчи в 2025 году в марте против Бельгии. Сине-желтые попытаются выйти в дивизион А Лиги наций УЕФА, а также сыграют в отборе на ЧМ-2026.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей национальной команды в 2025 году. Сине-желтые сыграют в стыковом раунде Лиги наций, отборе на чемпионат мира-2026, а также проведут несколько товарищеских игр.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины по футболу в 2025 году (обновляется)

Лига наций. Плей-офф за выход в дивизион А. 20 марта, 21:45. Украина – Бельгия — онлайн-трансляция матча

Лига наций. Плей-офф за выход в дивизион А. 23 марта, 21:45. Бельгия – Украина

Турнир четырех наций "Canadian Shield". 7 июня, Канада – Украина

Турнир четырех наций "Canadian Shield". 10 июня, Новая Зеландия – Украина

ЧМ-2026. Отбор. Группа D. 5 сентября, 21:45. Украина – Франция/Хорватия

ЧМ-2026. Отбор. Группа D. 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

ЧМ-2026. Отбор. Группа D. 10 октября, 21:45. Исландия – Украина

ЧМ-2026. Отбор. Группа D. 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

ЧМ-2026. Отбор. Группа D. 13 ноября, 21:45. Франция/Хорватия – Украина

ЧМ-2026. Отбор. Группа D. 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия

Напомним, в 2024 году сборная Украины провалилась на Евро, заняв последнее место в группе. Кроме того, наша команда стала второй в Лиге наций УЕФА.