Футболіст збірної Ізраїлю підтримав РФ в Естонії

У середу, 11 червня, капітан збірної Ізраїлю Елі Даса припинив співпрацю з московським "Динамо". Напередодні гравець опинився в епіцентрі скандалу.

Про відхід 32-річного Елі повідомляє пресслужба "Динамо" Москва. Футболіст грав у Росії з 2022 року.

Футболіст перед матчем відбору на чемпіонат світу-2026 Естонія — Ізраїль (1:3) дав компліментарне інтерв’ю на адресу Росії, після чого гравцем зацікавилася естонська поліція.

"Я — етична людина і вдячний за роки, які провів у Росії як спортсмен. Не займаюся політикою. Мені теж ставлять питання: як я можу грати за Ізраїль? Я з Ізраїлю і з гордістю представляю свою країну, виступаючи в Росії. Вдячний клубу, який сприймає мене насамперед як спортсмена", — заявив Даса.

За інформацією ynetnews, естонські правоохоронці намагалися поспілкуватися з Елі, проте той не вийшов зі свого номера у готелі. Після втручання ізраїльських чиновників та УЄФА естонська поліція відмовилася від допиту гравця.

Додамо, що естонські вболівальники розгорнули банер із написом "Dasa", де замість літери D було зображено закривавлений логотип московського "Динамо". До речі, після першого тайму банер зник. Виявилося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вимагав зняти плакат із трибун.

Банер DASA було знято з трибун на вимогу УЄФА/Фото Delfi Meedia

У Росії відразу почали звинувачувати Естонію, балтійські країни й всю Європу в русофобії та нацизмі. Наприклад, чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив, що помістив би прибалтів до концтаборів після Другої світової війни.

"У тому, що той бік так себе поводить, є вина Росії. Ми все життя когось звинувачуємо і говоримо, які на тій стороні погані люди, яких ми звільняли від фашизму. А вони ж усі фашисти, вся Європа! У кожному другому німецькому танку сидів чех. Проти Росії воювали навіть угорці, хоча зараз Орбан ратує за Росію. Зрозуміло, що від Росії потрібні природні ресурси.

Ми в Росії та Білорусі досі знаходимо відлуння Великої Вітчизняної війни. Якби я жив після тих подій, то залишив концтабори та помістив у них тих, хто кинувся на нас. Щоб вони там один одного знищили. І сьогодні світ був би спокійним. Ми досі говоримо: "Які європейці та американці погані".

А прибалти завжди були фашистам", — цитує Тихонова metaratings.ru.

Заступник голови Держдуми РФ Борис Чернишов порівняв політику балтійських країн з діями нацистської Німеччини.

"Треба сказати спасибі естонцям: вони показують, що вони неадекватні, що в Європі та Прибалтиці для тих, хто має відношення до Росії, діють такі ж обмеження, які були в нацистській Німеччині.

Але перемога буде на нашому боці, правда переможе, а вони залишаться без людей, бо з Естонії та Прибалтики люди їдуть без нормальних законів. Усі бачать, що вони – найголовніші русофоби, а нам на них має бути наплювати", — заявив Чернишов.

Борис Чернишов

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після запрошення президента США Дональда Трампа.