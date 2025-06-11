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Радянський чемпіон вимагає концтабори для прибалтів: у футболі пролунав гучний скандал

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
Олександр Тихонов накинувся на естонців через ситуацію з футболістом Елі Дасою Новина оновлена 11 червня 2025, 14:40
Олександр Тихонов накинувся на естонців через ситуацію з футболістом Елі Дасою. Фото instagram.com/eli_dasa2, alexander-tikhonov.com

Футболіст збірної Ізраїлю підтримав РФ в Естонії

У середу, 11 червня, капітан збірної Ізраїлю Елі Даса припинив співпрацю з московським "Динамо". Напередодні гравець опинився в епіцентрі скандалу.

Про відхід 32-річного Елі повідомляє пресслужба "Динамо" Москва. Футболіст грав у Росії з 2022 року.

Футболіст перед матчем відбору на чемпіонат світу-2026 Естонія — Ізраїль (1:3) дав компліментарне інтерв’ю на адресу Росії, після чого гравцем зацікавилася естонська поліція.

"Я — етична людина і вдячний за роки, які провів у Росії як спортсмен. Не займаюся політикою. Мені теж ставлять питання: як я можу грати за Ізраїль? Я з Ізраїлю і з гордістю представляю свою країну, виступаючи в Росії. Вдячний клубу, який сприймає мене насамперед як спортсмена", — заявив Даса.

За інформацією ynetnews, естонські правоохоронці намагалися поспілкуватися з Елі, проте той не вийшов зі свого номера у готелі. Після втручання ізраїльських чиновників та УЄФА естонська поліція відмовилася від допиту гравця.

Додамо, що естонські вболівальники розгорнули банер із написом "Dasa", де замість літери D було зображено закривавлений логотип московського "Динамо". До речі, після першого тайму банер зник. Виявилося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вимагав зняти плакат із трибун.

Банер DASA
Банер DASA було знято з трибун на вимогу УЄФА/Фото Delfi Meedia

У Росії відразу почали звинувачувати Естонію, балтійські країни й всю Європу в русофобії та нацизмі. Наприклад, чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив, що помістив би прибалтів до концтаборів після Другої світової війни.

"У тому, що той бік так себе поводить, є вина Росії. Ми все життя когось звинувачуємо і говоримо, які на тій стороні погані люди, яких ми звільняли від фашизму. А вони ж усі фашисти, вся Європа! У кожному другому німецькому танку сидів чех. Проти Росії воювали навіть угорці, хоча зараз Орбан ратує за Росію. Зрозуміло, що від Росії потрібні природні ресурси.

Ми в Росії та Білорусі досі знаходимо відлуння Великої Вітчизняної війни. Якби я жив після тих подій, то залишив концтабори та помістив у них тих, хто кинувся на нас. Щоб вони там один одного знищили. І сьогодні світ був би спокійним. Ми досі говоримо: "Які європейці та американці погані".

А прибалти завжди були фашистам", — цитує Тихонова metaratings.ru.

Заступник голови Держдуми РФ Борис Чернишов порівняв політику балтійських країн з діями нацистської Німеччини.

"Треба сказати спасибі естонцям: вони показують, що вони неадекватні, що в Європі та Прибалтиці для тих, хто має відношення до Росії, діють такі ж обмеження, які були в нацистській Німеччині.

Але перемога буде на нашому боці, правда переможе, а вони залишаться без людей, бо з Естонії та Прибалтики люди їдуть без нормальних законів. Усі бачать, що вони – найголовніші русофоби, а нам на них має бути наплювати", — заявив Чернишов.

Борис Чернишов
Борис Чернишов

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після запрошення президента США Дональда Трампа.