В России "починили" шестиугольное футбольное поле, но только рассмешили всех (фото)

Футбольный стадион в РФ уже стал мемом

"Скрепное" футбольное поле с шестью углами в подмосковной Балашихе (Россия) после огласки в сети решили починить. Российские чиновники не придумали ничего лучшего, чем просто "обрезать" поле.

Об этом сообщает telegram-канал Baza. В итоге футбольная площадка превратилась в "квадрат" с неправильной разметкой.

"Чиновники придумали как "починить" шестиугольную футбольную площадку в Балашихе — у нее просто передвинули часть забора, сократив площадку на несколько метров", — гласит сообщение.

Футбольное поле в Балашихе решили "починить"

В России футбольное поле в Балашихе превратили в мем

Ремонтные работы на футбольном поле в Балашихе

В сети лишь посмеялись над ситуацией.

Напомним, шестиугольное поле в Балашихе появилось благодаря работникам местного водоканала. Во время ремонта труб рабочие убрали часть забора и футбольного покрытия, а после окончания работ не захотели возвращать полю прежний вид. Спустя 11 месяцев фото шестиугольного поля завирусились в сети. Местная власть пообещала вернуть все, как было, однако потерпела фиаско.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ назвали страны, которые поддерживают возвращение россиян в международный футбол.