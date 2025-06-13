Туран накажет капитана "Шахтера" за неуважение

Игрок "Шахтера" решил потроллить нового тренера?

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран дал свое первое интервью на новом посту. Накануне наставник подписал контракт с Горняками до лета 2017 года.

Турецкий специалист уже принимает дисциплинарные меры против своих подопечных. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Туран, отвечая на вопрос об Украине, рассказал, что уже выступал в нашей стране в качестве футболиста в составе молодежной и национальной сборных Турции. Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко в личной переписке с новыми тренером напомнил ему об этом фотографией с матча отбора на ЧМ-2018 Украина — Турция (2:0). За такую выходу Арда накажет Николая дополнительной тренировкой. К слову, Матвиенко и Туран тогда сыграли друг против друга.

– Что вы знаете об Украине и бывали ли вы когда-нибудь в нашей стране?

– С молодежными сборными я был в Украине. И с национальной сборной тоже. А Матвиенко отправил мне фотографию с матча, который они выиграли. Кстати, его ждет за это дополнительная тренировка.

В 2017 году Украина обыграла Турцию в Харькове

Отметим, Туран обладает вспыльчивым характером, а потому игрокам "Шахтера" лучше не шутить с новым тренером. Ранее сообщалось, сколько Арда будет зарабатывать в донецком клубе.