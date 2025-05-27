"Шахтер" возглавил турецкий тренер

Турецкий специалист возглавил донецкий клуб

Во вторник, 27 мая, "Шахтер" объявил имя нового главного тренера команды. Накануне Горняки уволили Марино Пушича с этой должности.

Новым наставником донецкого клуб стал турецкий специалист Арда Туран. Об этом "Шахтер" сообщил в анонсированном видео на большом экране ТРЦ Gulliver в Киеве.

Соглашение с 38-летним турецким специалистом рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39 наставником в истории донецкого клуба.

Туран прежде всего известен, как один из лучших футболистов Турции в 21 веке. Он успел поиграть за испанские "Барселону" и "Атлетико", а также выступал за турецкие "Манисаспор", "Гатасарай" и "Истанбул Башакшехир".

В апреле 2023 года Арда начал тренерскую карьеру, возглавив турецкий "Эюпспор". В первом же сезоне команда под руководством Турана выиграла Первую лигу и поднялась в классе. В кампании 2024/25 "Эюпспор" боролся за еврокубки, но в итоге занял 6-е место в высшем дивизионе первенства Турции.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В УПЛ Горняки заняли только третье место, при этом дончане выиграли Кубок Украины.