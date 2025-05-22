"Шахтер" предложил бывшему футболисту "Барселоны" космические деньги

Донецкий клуб находится в активном поиске главного тренера

Донецкий "Шахтер" достиг соглашения с главным тренером "Эюпспора" Ардой Тураном. Ожидается, что скандальный экс-футболист сборной Турции возглавит Горняков в следующем сезоне.

Об этом сообщает журналист HT Spor Чагатай Челик. Также в Турции сообщили потенциальную зарплату Турана в Украине.

По информации источника, 38-летний Туран будет получать в "Шахтере" 2 миллиона евро (около 90 млн грн) за сезон. Срок действия потенциального соглашения пока неизвестен.

Добавим, по информации "ТаТоТаке", на пост главного тренера "Шахтера" претендуют Арда Турана, тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо, Эдин Терзич и Руслан Ротань.

Туран, который успел поиграть за испанские "Барселону" и "Атлетико", завершил карьеру футболиста в 2022 году. В 2023 году Арда возглавил "Эюпспор". В сезоне 2024/25 команда Турана идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Напомним, в этом сезоне "Шахтер" под руководством Марино Пушича занял третье место в Украинской премьер-лиги (УПЛ) и победил в Кубке Украины, обыграв в финале киевское "Динамо". Победу в УПЛ завоевали "динамовцы", второе место заняла "Александрия".