Туран покарає капітана "Шахтаря" за неповагу

Гравець "Шахтаря" вирішив потролити нового тренера?

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран дав своє перше інтерв’ю на новій посаді. Напередодні наставник підписав контракт із Гірниками до літа 2017 року.

Турецький фахівець уже вживає дисциплінарні заходи проти своїх підопічних. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Туран, відповідаючи на запитання про Україну, розповів, що вже виступав у нашій країні як футболіст у складі молодіжної та національної збірних Туреччини. Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко в особистому листуванні з новими тренером нагадав йому про це фотографією з матчу відбору на ЧС-2018 Україна — Туреччина (2:0). За таку витівку Арда покарає Миколу додатковим тренуванням. До речі, Матвієнко та Туран тоді зіграли один проти одного.

– Що ви знаєте про Україну і чи бували ви коли-небудь у нашій країні?

– З молодіжними збірними я був в Україні. І з національною збірною теж. А Матвієнко надіслав мені фотографію з матчу, який вони виграли. До речі, його чекає за це додаткове тренування.

У 2017 році Україна обіграла Туреччину у Харкові

Зазначимо, Туран має запальний характер, а тому гравцям "Шахтаря" краще не жартувати з новим тренером. Раніше повідомлялося, скільки Арда зароблятиме у донецькому клубі.