"Выбрал российскую консервную банку": в РФ в ДТП погиб 20-кратный чемпион мира

Титулованный мотогонщик погиб в ДТП

В понедельник, 16 июня, 20-кратный чемпион мира, многократный чемпион и обладатель Кубка России по мотогонкам на льду Николай Красников разбился насмерть в ДТП. Авария произошло в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан (РФ).

Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов на своем telegram-канале. 40-летний Красников на своем авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиками.

"Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачёте, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова", — написал Хабибов.

В администрации города Шадринск уточнили, что мотогонщик погиб в аварии под Уфой. Николай на своей "Лада Гранта" выехал на встречку и столкнулся с грузовиками "Газель" и "Ситрак".

Николай Красников разбился насмерть в ДТП

Николай Красников разбился насмерть в ДТП

Николай Красников разбился насмерть в ДТП

В сети не понимают, почему многократный чемпион выбрал "Ладу Гранта", а не купил более безопасную иномарку.

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