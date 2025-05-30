Как город, которого не существует, становится спортивной столицей Украины

Город на севере Украины делает большую ставку на спорт

Житомир, про который в шутку говорят как о несуществующем городе, постепенно становится большим спортивным центром Украины. Этому способствуют власти, которые охотно поддерживают талантливых атлетов, и постройка спортивной инфраструктуры.

"Телеграф" пообщался с главой Житомирской ОВА Виталием Бунечко. Он отметил, что регион делает большую ставку на развитие спорта.

– Что лежит в основе развития области? Чем Житомирщина отличается и будет отличаться от других регионов?

Большие перспективы видим для себя в спорте. Кроме прочего, я являюсь главой отделения Олимпийского комитета на Житомирщине, и мне уже есть чем гордиться. Две серебряные медали Насти Рыбачок в каноэ, плавающей за Житомирщину. У нее квартира в Житомире, ее поддерживает и BGV Group. Сейчас мы готовим новых спортсменов. Лучшей спортсменкой апреля НОК признал Иру Бондарь из Звягеля (чемпионка Европы по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг), ей мы совместно с BGV и Art House передали автомобиль. И дальше задача – развивать спорт и поддерживать талантливых спортсменов.

Кроме того, в Житомире впервые появилась футбольная команда — "Полесье", которая играет в высшем дивизионе Украины. Более того, Волки обеспечили себе место в еврокубках на сезон 2025/26 и в следующем году наверняка поборются за чемпионство в Украинской премьер-лиге (УПЛ). За этой командой стоит совладелец одной из крупнейших украинских корпораций "АТБ-Маркет" Геннадий Буткевич. По словам Бунечко, Буткевич инвестирует в регион не только в полезные ископаемые, но и в футбол.

– Но почему Буткевич пришел именно на Житомирщину? Можно было с такими деньгами идти в любую другую область…

– Наше знакомство началось в начале моей каденции с презентации компанией BGV планов развития Пержанского месторождения бериллия в Олевской громаде. Они показали разрешения, результаты разведки, рассказали, как планируют двигаться. Мне все понравилось. Там достаточно сложная и дорогостоящая технология. По состоянию на 2019 год речь шла об инвестициях в 500 миллионов долларов.

Еще одним магнитом стал футбол. На одном из матчей меня болельщики спросили, дострою ли я наконец-то центральный стадион? Этот объект строили с 2007 года и все никак не могли завершить. На тот момент я был в должности 11 дней и взял на себя те обязательства. Житомирский клуб играл тогда в Первой лиге. И появился Буткевич, захотевший развивать футбол на Житомирщине. Здесь большая заслуга Сергея Сухомлина (бывший мэр Житомира, ныне глава Агентства восстановления. — Ред.). Буткевичу тогда я также дал обещание закончить строительство к весенним играм 2021 года. Мы очень спешили, старались, преодолевали трудности, которые возникали в процессе работы, и я свое обещание выполнил — мы вернули в Житомир большой футбол. Областные власти вступили в определенную коллаборацию с футбольным клубом "Полесье", и они начали играть на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

Виталий Бунечко

Откуда пошел мем, что Житомира не существует

Мем о том, что Житомир не существует, стал известен на всю страну в октябре 2022 года. В TikTok завирусился фрагмент из подкаста "Синхрофаза" Дениса Коваленко и Артема Албула (ведет научно-популярный канал на YouTube "Клятий раціоналіст") с теорией о том, что на самом деле Житомира не существует.

Это привело к волне шуток в соцсетях.

Бренды даже начали использовать мем для продвижения своих товаров и услуг. К примеру, Nike и "Полесье" презентовали новую форму женской команды так:

Дело дошло даже до шоу-биза. В 2024 году Владимир Дантес и Jerry Heil выпустили песню "Губы в губах", где вспомнили эту шутку. В ней упоминается "геолокация Житомира".

"Відібрав всі теплі почуття,

Не лишив натомість навіть номера.

Просто зникнув із мого життя,

Як геолокація Житомира".

Напомним, "Полесье" заняло 4-е место в УПЛ, гарантировав себе участие в квалификации Лиги конференций. Накануне клуб нанял Руслана Ротаня на должность главного тренера команды. Наставник недавно дал исторический результат в "Александрии", с которой выиграл "серебро" УПЛ.