"Вибрав російську консервну банку": у РФ у ДТП загинув 20-кратний чемпіон світу

Титулований мотогонщик загинув у ДТП

У понеділок, 16 червня, 20-кратний чемпіон світу, багаторазовий чемпіон та володар Кубка Росії з мотоперегонів на льоду Микола Красніков розбився на смерть у ДТП. Аварія сталася у Кушнаренківському районі Республіки Башкортостан (РФ).

Про це повідомив Міністр спорту Башкирії Руслан Хабібов на своєму telegram-каналі. 40-річний Красніков на своєму авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівками.

"Жахлива новина. Сьогодні вранці не стало восьмиразового чемпіона світу в особистому заліку, дванадцятиразового чемпіона світу в командному заліку, багаторазового чемпіона та володаря кубка Росії з мотоперегонів на льоду Миколи Краснікова", — написав Хабібов.

В адміністрації міста Шадрінськ уточнили, що мотогонщик загинув в аварії під Уфою. Микола на своїй "Ладі Гранта" виїхав на зустрічку і зіткнувся з вантажівками "Газель" та "Сітрак".

Микола Красніков розбився на смерть у ДТП

Микола Красніков розбився на смерть у ДТП

Микола Красніков розбився на смерть у ДТП

У мережі не розуміють, чому багаторазовий чемпіон обрав "Ладу Гранта", а не купив безпечнішу іномарку.

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