В РФ дети начнут изучать дроны с 7 лет

Президент России Владимир Путин, который собрался мирить Израиль и Иран, поручил министерству спорта РФ проводить чемпионаты по пилотированию дронов для детей. Готовить юных дроноводов будут с семи лет.

Об этом говорится в соответствующих поручениях президента РФ. Путин поручил обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов по гонкам дронов, при этом возраст участников планируют снизить до 7 лет. Глава Кремля поручил:

а) представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет;

б) обеспечить возможность присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "гонки дронов (беспилотных воздушных судов)", – говорится в перечне.

Всероссийский чемпионат пилотирования дронов для детей в возрасте от семи лет в России планируют проводить с 2026 года.

В сети понимают, что данное нововведение делается исключительно ради подготовки детей к войне. Один из пользователей иронизирует, что в РФ дети смогут поучаствовать в новых видах спорта: дроновый биатлон, спортивное сбрасывание боеприпаса или преодоление минного поля на мотоцикле.

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