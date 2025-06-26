Легенда украинского футбола объявил о завершении карьеры

Олин из лучших футболистов в истории отечественного футбола вскоре повесит бутсы на гвоздь

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что следующий сезон 2025/26 станет для него последним в качестве профессионального футболиста. В текущей кампании "динамовцы" стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Соответсвующий комментарий Ярмоленко приводит "Центр футбольних новин". Андрей отметил, что завершит карьеру футболиста в конце следующего сезона.

"Мы пообщались с главным тренером, с президентом, потому что для меня было важно услышать, что я нужен как футболист.

Я ни в коем случае не хочу быть в клубе как футболист благодаря каким-то своим предыдущим заслугам. Когда я услышал мнение главного тренера и президента клуба, я понял, что они рассчитывают на меня как на боевую единицу. Поэтому я подписал контракт еще на один год.

О том, последний это мой контракт или нет, то я с уверенностью могу сказать, что это последний мой год как футболиста", – заявил Ярмоленко.

В сезоне 2024/25 Ярмоленко оформил 12 голов и 1 ассист в 33 матчах на клубном уровне. 35-летний футболист также борется за звание лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины. Андрей отстает от рекордсмена Максима Шацких (124 гола) на 10 голов.

Напомним, в прошлой кампании "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Кроме тоо, Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".