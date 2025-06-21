"Так убивают украинский футбол": на матче "Шахтера" заметили судейский беспредел (видео)

В сети на примере одного матча показали ситуацию с судейством в юношеском футболе Украины

В украинском юношеском футболе есть больший проблемы с судейством. Комитет этики серьезно принялся за ситуацию в ДЮФЛУ (Детско-юношеская футбольная лига Украины).

Об этом сообщает "ТаТоТаке" на своем telegram-канале. Источник указал на проблему на примере матча плей-офф между "Шахтером" U-16 и "Рухом" U-16.

"В первой игре Горняки победили 2:0. Во второй – "Рух" вышел вперед, но арбитр показал вторую желтую и удалил нападающего хозяев (эпизод из двух камер – в начале видео) за симуляцию в чужой штрафной. Момент противоречивый – радикальных выводов не делаем.

Но чем он отличается от следующего эпизода, когда при счете 2:0 в пользу "Руха" судья назначил штрафной в обратную сторону после очень похожего контакта? В итоге "Шахтер" забил победный по сумме двух матчей гол уже после завершения компенсированного времени. Рефери прибавил 3 минуты. Гол был забит в начале пятой.

Что было дальше – смотрите на видео. Там классика жанра: характерные жесты, попытка метнуть флажок, как копье на Олимпиаде, и, конечно, массовая толкотня", — гласит источник.

Футбольный блогер Сергей Тищенко на своем telegram-канале заявил, что подобное судейство убивает не "Рух", а весь украинский футбол.

"Очень неприятно смотреть, когда судьи тянут отдельные команды за уши. Особенно неприятно, когда это происходит на детском уровне. Когда у детей отнимают их мечты.

Так убивают не "Рух", так убивают украинский футбол. Убивают мечту, что у нас что-то может быть по-честному, что эти дети кому-то нужны…", — заявил Тищенко.

Полное видео матча "Рух" U-16 - "Шахтер" U-16

Напомним, основная команда "Шахтера" начнет сезон еврокубковым матчем против "Ильвеса" (Финляндия) в первом квалификационном раунде Лиги Европы. В случае победы Горняки сыграют с "Бешикташем".