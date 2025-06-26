Мудрик отказался от своего клуба? Футболист сделал тонкий намек (фото)

В профиле футболиста в соцсети произошли значительные изменения

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик на фоне допинг-скандала сделал заметные изменения в своем профиле в Instagram. Накануне СМИ сообщили, результаты допинг-пробы B Михаила.

Михаил убрал упоминание о "Челси" из своего профиля. Об этом сообщает "Телеграф".

Мудрик также поменял фото профиля, выбрав изображение актера Кристиана Бэйла в образе Патрика Бейтмана из культового фильма "Американский психопат". В описание профиля Михаил добавил фразу: "watch how they hate" (смотрите, как они проявляют ненависть). Видимо, таким образом футболист обратился к хейтерам.

Профиль Михаила Мудрика в Instagram

Зачем Мудрик убрал название клуба из профиля пока неизвестно, однако ничего хорошего это игроку не сулит. В сети ходили слухи, что "Челси" может отсудить у украинца миллионы из-за ситуации с допингом.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Позднее в сети появилась версия, что допинг мог попасть в организм футболиста через корову. Кроме того, ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Добавим, что Искусственный интеллект считает, что Михаил сможет вернуться в профессиональный футбол, даже если получит 4-летний бан, правда, про топ клуб придется позабыть.