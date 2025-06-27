У Росії кіберспортсменів змусять віджиматися та швидко бігати

Все заради отримання "кваліфікації"

Російських кіберспортсменів можуть зобов’язати складати нормативи з фізичної підготовки. Новий стандарт може запрацювати вже із січня 2026 року.

Про це повідомляє kommersant.ru. За інформацією джерела, для отримання кваліфікації спортсмени мають підтвердити не лише ігрові навички, а й фізичну форму.

Обов’язковими нормативами стануть:

біг на 30 метрів (не більше 5,8 секунди для юнаків, 6,1 – для дівчат)

човниковий біг 3×10 метрів (9,2 секунди для юнаків, 9,6 – для дівчат)

віджимання від підлоги (12 разів для юнаків, 6 – для дівчат)

клік-тест: за 30 секунд потрібно не менше 180 разів натиснути лівою кнопкою миші

Для здобуття вищої "кваліфікації" доведеться попітніти.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину.

Крім того, організації, які відповідають за підготовку кіберспортсменів, повинні будуть забезпечити спортсменів екіпіруванням, а при виїздах — оплатити проїзд та проживання. Стандарт також містить вимоги до інфраструктури: тренувальні майданчики мають бути оснащені тренажерними залами, роздягальнями, душовими та медичними пунктами.

Раніше повідомлялося, що українські кіберспортсмени Ярослав byr9 Буряк і Захар Polbandana Силедчик не повернулися в Україну після того, як представляли національну команду в дисципліні CS2 на турнірі IESF World Esports Championship 2024 в Саудівській Аравії.