У майора Исинбаевой, предавшей Путина, появились новые проблемы в России

Бывшая легкоатлетка задолжала деньги российскому бюджету

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с двукратной олимпийский чемпионкой, майором армии РФ Еленой Исинбаевой. Бывшая спортсменка уехала из России в Испанию.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит Р-Спорт. Накануне Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам Исинбаевой из-за задолженности в размере около 818 тысяч рублей (около 400 тыс. грн). Вячеслав считает, что Елена бросила Россию, а теперь пусть расплачивается.

"Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние. У нас есть люди, которым действительно нужна помощь.

Общество к легендам просто так плохо не относится. Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается", — сказал Фетисов.

Владимир Путин и Вячеслав Фетисов

Напомним, Исинбаева отреклась от армии РФ, чтобы сохранить свою должность в Международном олимпийском комитете (МОК). После этого на Елену обрушилась критика из России. В РФ даже переименовали стадион, названный в ее честь.